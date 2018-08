Ein Feld in Wila: Die anhaltende Trockenheit in der Schweiz wird der in der Nacht auf Freitag fallende Regen nur bedingt lindern können. (Bild: Keystone/Melanie Duchene)

Eine der längsten je registrierten Hitzewellen in der Schweiz nahm am Donnerstag ihr Ende: Wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt, wurde am Donnerstag die insgesamt 10 bis 12 Tage andauernde Hitze durch Winde beendet.Tagsüber kam von West nach Ost Südwestwind auf, der zeitweise stark wehte, gleichzeitig gab es in den Alpentälern Föhn.

In tiefen Lagen konnte in Meiringen mit 77 Kilometer pro Stunde die stärkste Böe registriert werden. Der Südwestwind brachte in Bodennähe weniger warme Luft und behinderte die Gewitterbildung. So kam es nur lokal zu nicht allzu heftigen Gewittern.

Über 30 Grad warm

Zuvor wurde es im Osten aber nochmals verbreitet über 30 Grad heiss, wobei das Glarnerland und Rheintal mit Föhn die Nase vorn hatten. Am wärmsten war es mit 34,2 Grad in Glarus.

Demgegenüber war es im Westen schon früh bewölkt, sodass das Thermometer teilweise unter 25 Grad stehen blieb, in Genf beispielsweise konnten lediglich 21,6 Grad verzeichnet werden.

Sonniges Wochenende

Am Abend und in der ersten Nachthälfte muss vor allem noch im Osten und Süden mit Gewittern gerechnet werden. Diese werden aber auch seltener. Morgen Freitag erwarten wir dann bei teilweise sonnigem Wetter noch etwa 22 bis 27 Grad.

Am meist sonnigen Wochenende steigen die Temperaturen dann aber bereits wieder an und erreichen am Sonntag stellenweise 30 Grad. (zo)