Trotz «kleinerem» Brand: Der Schaden am Whirlpool scheint beträchtlich. (Bild: Kantonspolizei St. Gallen)

Am Sonntagnachmittag kam es an der Rütistrasse in Jona zu einem Brand: Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, war gegen 14.45 Uhr bei der kantonalen Notrufzentrale die Meldung eingegangen, dass ein Dachstock brenne. Die sofort ausgerückte Feuerwehr Rapperswil-Jona habe dann vor Ort festgestellt, dass es sich lediglich um ein kleineres Feuer handle.

Offenbar war im Bereich eines auf dem Dach platzierten Whirlpools ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten dieses jedoch mit einem bereits vorhandenen Gartenschlauch löschen.

Verletzt wurde beim Vorfall niemand. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Spezialisten vom Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen ermitteln derzeit noch die genaue Brandursache. Im Vordergrund steht gemäss Mitteilung ein technischer Defekt. (khe)