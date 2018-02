Am Samstag, 3. Februar 2018, meldete ein Schnellrestaurant in Winterthur-Grüze der Stadtpolizei Winterthur, es sei Mobiliar mit Schriftzügen verschmiert worden. Weitere «Tags» derselben Kategorie entdeckten die ausgerückten Polizisten bei einer nahen Bushaltestelle, wie die Polizei mitteilt.

Die Auswertung der Videoüberwachung des Restaurants führte zur Ermittlung und Verhaftung eines 17-jährigen Schweizers am 15. Februar 2018, dem aufgrund anschliessender Abklärungen weitere Sachbeschädigungen in der Umgebung zur Last gelegt werden.

Schlägerei endete im Spital

Umfangreichen Ermittlungen zufolge dürfte der Lehrling weitere Delikte begangen haben: Er und zwei Komplizen, ein Syrer und ein Afghane, beide 16 Jahre alt, werden verdächtigt, drei Wochen zuvor, am Freitagabend, 12. Januar, in ein Restaurant in Winterthur-Neuhegi eingestiegen zu sein. Dort sollen sie verschiedenartigen Sachschaden angerichtet und Alkohol entwendet haben.

Nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei gerieten die Drei bei der anschliessenden Busfahrt ins Stadtzentrum mit einer Gruppe junger Erwachsener aneinander, was in einer Schlägerei auf dem Areal des Schulhauses Altstadt gipfelte. Diese endete mit der Spitaleinweisung eines 19-jährigen Schweizers, dem ein Rollbrett an den Hinterkopf geschlagen worden war.

Verbotene Gewaltdarstellungen

Bei der Einvernahme zeigte sich das Trio gegenüber der Polizei geständig. Des Weiteren wurde auf dem Handy eines Jugendlichen verbotene Gewaltdarstellungen entdeckt. Die drei haben sich nun gegenüber der Jugendanwaltschaft zu verantworten. (mig)