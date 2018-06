Im Verein für Prävention und Drogenfragen Zürcher Oberland (VDZO) gibt es personelle Wechsel. Dies teilte der Verein in einer Mitteilung anlässlich der Vereinsversammlung mit.

Roland Humm (SVP), Gemeindepräsident von Maur, hat nach über 16 Jahren seinen Rücktritt aus dem Vorstand bekanntgegeben. Die letzten elf Jahre war er als Präsident und davor ein Jahr als Vizepräsident tätig. Seine Nachfolge übernimmt Franziska Heusser Ammann (parteilos), Präsidentin der Schulpflege Wald, Gemeinderätin und Vorsteherin des Ressorts Schule der Gemeinde Wald. Sie sei seit 2017 für den Vorstand tätig, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt.

Rosmarie Quadranti (BDP), Nationalrätin und Schulpräsidentin in Volketswil, hat sich ebenfalls entschieden, ihr Amt als Vize-Präsidentin weiterzugeben. Nach über elfjährigem Einsatz für den Verein und in der Funktion als Vize-Präsidentin übernimmt für sie Marlis Dürst (FORUM). Gemeindepräsidentin in Wangen-Brüttisellen. Als Delegierte des Gemeindepräsidentenverbandes des Bezirks Uster gehört sie seit 2014 dem VDZO-Vorstand an, wie der Verein anlässlich der GV schreibt.