Unwetter haben den Kanton Zürich seit dem 30. Mai fest im Griff – das Zürcher Unterland trifft es dabei immer wieder mit besonderer Wucht (wir berichteten). Am Freitagabend zog die Gewitterfront gegen 17 Uhr von Illnau-Effretikon über Fehraltorf Richtung Glattal.

Heftig entleerten sich die Wolken in der Region Glattal. An der Wetterstation Zürich-Oerlikon wurden innerhalb weniger Stunden 55 Liter Niederschlag pro Quadratmeter registriert, wie Meteonews mitteilt. Auch in Wallisellen konnten 45 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen werden.

Die Meteorologen ordnen diese Werte in ihrer Mitteilung wie folgt ein: «Vergleicht man das mit dem langjährigen Mittel an der nächstgelegenen offiziellen Station am Flughafen, entspricht dies ungefähr der Hälfte der normalerweise im Juni gemessenen Niederschlagsmenge.» In Dübendorf wurden 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen.

Wasser kam über Parkhausebene

Der Starkregen führte zu Überschwemmungen. Wie Augenzeugen berichten, tropfte es unter anderem im Walliseller Einkaufszentrum Glattzentrum von der Decke auf die Böden und die Rolltreppe. «Das Wasser ist über die Parkhausebenen ins Innere eingedrungen», sagt Rageth Clavadetscher, Leiter des Glattzentrums, gegenüber «20 Minuten». Feuerwehrleute und Mitarbeiter unterstützten sich gegenseitig, um das Wasser zu entfernen.

Ab Flughafen Zürich waren zwischenzeitlich keine An- und Abflüge mehr möglich:

Sonnige Aussichten

Auch am Samstag und Sonntag muss lokal mit Gewittern gerechnet werden. Dafür wird es sommerlich heiss, in der Region werden Temperaturen weit über 25 Grad erwarten. Die 30-Grad-Marke könnte sogar geknackt werden. (mig)