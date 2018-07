Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr, ist in der Schlaufe am Ende der Haldentrasse in Rapperswil-Jona ein 14-jähriger Velofahrer gestürzt. Nach dem Sturz ging er nach Hause. Dort wurden im Verlaufe des Abends jedoch schwere, innere Kopfverletzungen festgestellt. Er musste daraufhin mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Bis anhin fehlen laut Kantonspollizei St. Gallen Zeugen des Unfalls. Personen, welche Angaben zum Unfall des Jugendlichen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeistützpunkt Schmerikon, 058 229 52 00, in Verbindung zu setzen.