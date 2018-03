Im vergangenen Jahr veranstalteten wir das grosse Züriosterrennen. Da konnten sich die Wettprofis profilieren. Dieses Jahr wird nicht gewettet, sondern gesucht – und zwar ganz klassisch Schoggihasen und -Eier. Weniger klassisch ist die Suche an sich: Sie läuft nämlich virtuell ab und ist gar nicht so einfach ;-)

So funktionierts:

Schauen Sie sich das Video an. Wenn Sie die beiden Hasen oder das Ei entdecken, machen Sie einen Screenshot und schicken diesen zusammen mit Ihrem Preiswunsch (siehe unten) entweder per Mail an die Redaktion oder posten Sie das Bild und den Wunsch unter das Video auf der Züriost-Facebook-Seite.