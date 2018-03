Im vergangenen Herbst tourten die Shambolic Shrinks zum ersten Mal durch Europa. Während zehn intensiven Tagen standen Konzerte in der Slowakei, Polen und Tschechien auf dem Programm. Damals waren sie noch zu sechst unterwegs. Für die Aufnahmen des neuen Albums kehrten aber nur noch fünf Shrinks ins Studio zurück. Bassist Matthias Bürge hatte die Band nach der Tour verlassen. Seit Anfang März befindet sich das neue Album nun in der Produktion. Die Rocker können das Endprodukt kaum erwarten.

Ihren Ursprung hat die Band an der Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon. Dort lernten sich die beiden Gitarristen Mario Hasler und Luke Egli sowie Schlagzeuger Roman Brechbühl kennen. 2015 wurden die Shambolic Shrinks gegründet. Über das Zürcher Oberland und die Anfänge der Band sprechen die Shrinks im ersten Teil des «Züriost-Soundchecks»:

Teil 1: Die Shambolics Shrinks im «Züriost-Soundcheck». (Video: Chiara Coniglio)

Als «vielseitig, rockig und ziemlich geil» beschreiben die Jungs ihren Musikstil – und so soll auch das neue Album klingen. Neben rockigen und punkigen Songs verspricht Gitarrist Luke Egli auch Balladen. Wie abwechslungsreich das neue Album tatsächlich geworden ist, stellt sich am 9. Mai heraus. Dann wird die Platte im Scala in Wetzikon getauft. Mehr über die letztjährige Tournee und das neue Album erzählen die Shambolic Shrinks im zweiten Video:

Teil 2: Die Shambolic Shrinks über ihr neues Album und die letztjährige Tour. (Video: Chiara Coniglio)