Am Dienstagmorgen veröffentlichten die Glattaler Verkehrsbetriebe (VGB) die Nutzerzahlen des vergangenen Jahres. Mit vier Prozent mehr Passagieren als im Vorjahr, konnten die Verkehrsbetriebe eine deutliche Zunahme verzeichnen.

An Werktagen transportiert die VBG heute durchschnittlich 120’000 Personen, wie sie in ihrer Medienmitteilung schreibt. Weiter berichtet sie, dass in der Region Glattal im Jahr 2017 27,6 Millionen Passagiere mit der VBG unterwegs waren. Das Wachstum der vergangenen Jahre hat sich im Glattal leicht abgeschwächt, nach wie vor verzeichnet die VBG in dieser Region jedoch das stärkste Wachstum mit 1,1 Millionen zusätzlichen Fahrgästen. Dies entspricht einer Fahrgastzunahme von rund 4,2 Prozent, inklusive Fahrgäste der beiden Glattalbahn-Linien 10 und 12. Die Region Effretikon/Volketswil legte im Jahr 2017 um 3 Prozentpunkte zu und verzeichnet neu rund 4,2 Millionen Fahrgäste pro Jahr. In der Region Furttal wurden 3,5 Millionen Passagiere befördert, 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die 52 Buslinien befördern 77 Prozent der VBG-Fahrgäste

Die 2015 neu geschaffenen S-Bahn-Zubringer erfuhren wie bereits im Vorjahr rege Nachfrage und trugen zum starken Wachstum bei den Bussen bei. Die VBG-Buslinien beförderten 2017 insgesamt 27,2 Millionen Passagiere – rund 1,2 Millionen mehr als 2016 (+ 5 Prozent). Unverändert die nachfragestärkste Buslinie ist mit 3,6 Millionen Fahrgästen die Linie 768 (+ 0.3 Millionen). Noch stärker als im Vorjahr war auf der Linie 781 das Siedlungswachstum im Glattpark und in Leutschenbach zu spüren: Sie transportierte 2,2 Millionen Fahrgäste (+ 0,3 Millionen). Die drei stärksten Buslinien der VBG, 759, 768 und 781 beförderten mit rund 8,1 Millionen ebenso viele Passagiere wie die Glattalbahn.

Nach wie vor steigende Nachfrage

8,1 Millionen Fahrgäste benutzten im 2017 die beiden Glattalbahn-Linien 10 und 12, rund 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Linie 10 beförderte im Abschnitt Leutschenbach-Flughafen 2017 3,5 Millionen Fahrgäste. Unverändert die nachfragestärkste Linie der VBG ist die Linie 12. Sie beförderte knapp 4,6 Millionen Fahrgäste. (red)