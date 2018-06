Wegen überfluteten Kellern stand die Feuerwehr in Bauma am 4. Juni 2018 im Dauereinsatz. (Foto: Beat Kälin, brknews.ch)

31 Einsätze leisteten die Feuerwehren im Kanton Zürich am Montagabend, wie Schutz und Rettung mitteilt. Die Gewitterfront verursachte alleine in Bauma zwölf Feuerwehreinsätze wegen überfluteten Kellern und Garagen. Auch gingen Erdrutsche nieder.

In Illnau-Effretikon rückte die Feuerwehr zweimal wegen umgestürzten Bäumen aus: kurz nach 18 Uhr an die Kempttalstrasse in Illnau, gegen 20.45 Uhr an die Bachtelstrasse in Effretikon.

Nationale Spitzenwerte

Das Unwetter nahm im Verlaufe des späteren Montagnachmittags an Schwung auf und zog von Osten her mit einer Geschwindigkeit von 18 km/h in westliche Richtung. Schweizweit waren viele Regionen mehrfach betroffen, in der schwülwarmen Luft entstanden gemäss dem Wetterdienst Meteonews immer neue Gewitterherde.

So etwa im Raum Basel, wo sich eine erste Hagelzelle sozusagen vor Ort bildete. Auch zwischen dem Toggenburg und dem Zürcher Oberland ergaben sich zwischen 17 und 19.30 Uhr erhebliche Niederschlagsmengen. Die Messstation auf dem Hörnli registrierte als nationaler Spitzenreiter 60 Millimeter Regen. Mit 40 Millimeter Regen liegen die Werte aus Hittnau auf dem dritten Platz. In Hinwil wurden noch 19 Millimeter Regen gemessen.

Über 700 Einsätze

Schon letzte Woche standen die Feuerwehren im Kanton Zürich wegen heftigen Gewittern im Grosseinsatz. Am Mittwoch wurden rund 700 Einsätze gezählt, wobei besonders Gemeinden im Zürcher Unterland in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Tags darauf verzeichneten dann auch die Feuerwehren im Raum Dübendorf und in Rüti mehrere Einsätze, weil das Wasser in Liegenschaften abgepumpt werden musste. Am Donnerstag waren es kantonsweit aber noch 61 Einsätze. (mig)