Viele Hobbyläufer und auch einige Prominente werden sich am 27. Mai bei der Badi am See in Pfäffikon einfinden und so viele Runden wie möglich auf der Laufstrecke drehen. Mit dem Herzlauf engagiert sich der Verein «Zeig Herz, lauf mit!» für Familien mit herzkranken Kindern. Auch ein Team von Züriost möchte mithelfen und nimmt am Lauf teil.

Rund 800 Kinder kommen in der Schweiz jährlich mit einem Herzfehler zur Welt. 2012 hat die ehemalige Miss Earth Schweiz Irina De Giorgi deshalb den Herzlauf ins Leben gerufen. Sie musste in der eigenen Familie erleben, was es heisst, wenn ein Kind mit Herzfehler geboren wird. Nun engagiert sie sich für Familien mit einem ähnlichen Schicksal.

Der Herzlauf findet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt. Engagieren auch Sie sich! Möchten Sie lieber Spenden als selber schwitzen? Das Züriost-Team hat sich in den letzten Wochen intensiv auf den Lauf vorbereitet und würde sich über Ihre Unterstützung freuen. Schreiben Sie uns ein E-Mail an zueriost@zol.ch und teilen Sie uns den Betrag mit, mit dem Sie einen unserer Läufer pro Runde unterstützen möchten. Selbstverständlich können Sie sich auch mit einem Pauschalbetrag beteiligen.