Bei der Pfahlbausiedlung deren Überreste sich am Greifenseeboden bei Maur befinden, haben Archäologen einen aussergewöhnlichen Fund gemacht. Der EHC Dübendorf ist erster Meister in der neuen höchsten Schweizer Amateurliga MSL. Und in Wetzikon landete ein anonymes Flugblatt gegen Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht (EVP) in den Briefkästen und wurde sofort zum Stadtgespräch.

Das alles ist Thema im «Wucheblick», dem neuen Video-Format auf Züriost. Unsere Redaktorin Deborah von Wartburg präsentiert die unterhaltsamen Geschichten der vergangenen Wochen und blickt auf zwei Traditionsanlässe am Ostermontag.

Die Artikel zu den «Wucheblick»-Schlagzeilen