Gestern Montagabend war es wieder soweit. Zum achten Mal zeigte das «Rock Meets Classic» (nachstehend mit RMC abgekürzt) Ensemble um den musikalischen Leiter Mat Sinner mit Band und grossem Klassikorchester im Zürcher Hallenstadion, dass die Symbiose von Rock- und Klassikmusik seit jeher bestens funktioniert.

Auch für die 14 Konzerte umfassende 2018er-Tour, welche sich über 5 Länder erstreckt, konnten wieder klingende Namen aus der Rockhistory verpflichtet werden. Als Hauptact fungierte diesmal Kopf und Stimme von Status Quo. Francis Rossi gab sich die Ehre das diesjährige Headlining zu besetzen. Nachdem schon im 2015 sein langjähriger und mittlerweile leider verstorbene Quo-Bandmate, Rick Parfitt, dem RMC den Status-Quo-Stempel aufdrückte, durfte man gespannt sein, wie sich der andere «Quo» sich ins grosse RMC-Gefüge einpassen wird.

Und nach langem Warten, kam die Antwort - es passte, wie die berühmte «Faust auf's Auge». Dazu jedoch etwas später. Das «lange Warten» heisst natürlich nicht, dass zuvor sich Langeweile breit gemacht hätte. Nein, im Gegenteil! Ohne Ausnahme glänzten alle diesjährig verpflichteten Künstler und zeigten vollen Einsatz, wenn es darum ging, deren grössten zwei, drei Hits im Klassikgewand zu präsentieren.

Start mit rockigen Tönen

Den Start machte Michael Sadler, Sänger der kanadischen Neo-Prog-Rockband SAGA. Nachdem diese im letzten Jahr auf Abschiedstour waren, konnten deren Fans ein (vermutlich) letztes Mal diesen energiegeladenen Mitt-60er mit den SAGA-Hits auf der Bühne sehen.

Schon zum zweiten Mal im RMC-Tourtross dabei, war Eric Bazilian von «The Hooters». Seine weniger rocklastigen und eher irishfolkig angehauchten Stücke gaben erstmals diesem Abend eine etwas andere Note. Mit Doppelhalsgitarre, Blockflöte und Mundharmonika ausgerüstet, zeigte sich der aus Philadelphia stammende Musiker gutgelaunt und vor allem vielseitig. Bazilian, welcher für etliche andere Künstler wie Jon Bon Jovi, Cindy Lauper, Scorpions, Robbie Williams, Amanda Marshall oder Joan Osbourne Stücke schrieb, gab dann auch den von ihm geschriebenen, Grammy ausgezeichneten Osbourne-Hit «One Of Us» nebst den Hooters-Hits zum Besten. Als Besonderheit ist zu erwähnen, dass er den Song hälftig sogar in deutscher Sprache sang und damit das Publikum verblüffte.

Schweizer Gäste waren dieses Jahr Gotthard-Mastermind Leo Leoni mit seinem aktuellen Sänger Nic Maeder. Die grossen Steve-Lee-Songs wie «Lift It Up», das Cover «Hush» oder auch «Anytime, anywhere» schmetterte das Duo gekonnt in die Runde um dann mit der gefühlvollen Überballade «Heaven» das freudige Publikum zu rühren.

Das kleine, unerwartete Wunder

Und dann geschah es - das kleine Wunder, welches das sitzende Publikum zum Dauerstehen brachte: Jesse Siebenberg & John Helliwell - Bandmitglieder oder zumindest im Falle von Siebenberg Angehöriger eines Bandmitgliedes der legendären und schon seit längerem nicht mehr aktiven Supertramp. Als die ersten Klänge von «It's Raining Again» zu hören war, führte dies noch nicht zu Begeisterungsstürmen. Erst als der Gesang von Jesse Siebenberg, 41-jähriger Sohn von Supertramp-Schlagzeuger Bob Siebenberg einsetzte. Man wähnte sich wieder in den erfolgreichsten Anfangszeiten dieser Klasseband, als in den 70er und 80er-Jahren der damalige Sänger und seit langem nicht mehr Bandmitglied, Roger Hodgson, mit seinem falsettartigen Stimmorgan die grossen Hits von Supertramp prägte. Und nun dieses Déjà vu, für welches nebst Siebenberg Junior der 73-jährige John Helliwell, seines Zeichens Saxophon- und Klarinettist, ebenfalls verantwortlich zeichnete. Kann es sein, dass diese beiden, ungleichen Herren den lange vermissten Originalsound von Supertramp an einem «Rock Meets Classic» wieder hervorzauberten? Wer hätte das gedacht. Das Publikum kann sich nun zu Gute halten, «Wir waren dabei!». Erklärbar ist dies allenfalls nur, dass Helliwell auch im fortgeschrittenen Alter seine Blasinstrumente fleissig im Einsatz führt und der junge Siebenberg, geboren in den Glanzzeiten von Supertramp, deren Sound mit der Muttermilch aufgesogen haben muss. Übrigens schlossen die beiden deren Set mit dem ebenfalls perfekt intonierten «School» ab.

Boogie-Rock-Kasper zum Finale

Nach etwas über 2 Stunden kam dann auch noch der Hauptgast auf die Orchesterbühne. Anders als das Konzept es vorsah, spielte Francis Rossi von Status Quo seine Songs in einem Set und nicht mit zwei Durchläufen wie dies seinen Kollegen auferlegt wurde. Vermutlich ging man da auf seinen Wunsch ein, damit sich der Star auch entsprechend wohl fühlte im Musikkosmos des RMC. Und ja, er fühlte sich wohl - sauwohl sogar. Von anfang an zeigte sich Rossi, welcher als Bühnenkasper und Scherzkeks bekannt ist, in bester Spiel- und Kalauerlaune. Mehrmals brach auf seine Ansagen und Zwischenbemerkungen hin schallendes Gelächter im Publikum los. Auch musikalisch gab es bei ihm nichts zu mäkeln. Seine E-Gitarre stets im Anschlag, der er ganze Riffs von Boogierockakkorden entlockte, zeigten auch hier, dass Alter nicht zwingend ein Verfallsdatum in Sachen Qualtität haben muss. Das Publikum wusste den Auftritt Rossi's zu schätzen und der eine oder andere hat sich nach dessen Auftritt den diesjährigen Status Quo-Auftritt im kommenden Oktober (ebenfalls im Hallenstadion) nun rot im Terminkalender angestrichen. Das Grande Finale nach Rossi's gut halbstündigem Bühnenritt wurde mit dem All-Star tauglichen «Rockin' All Over The World» eingeläutet. Alle Musiker kamen nochmals auf die Bühne und sangen gemeinsam den Status Quo-Klassiker, welcher als deren Coverversion das Original von John Fogerty bei weitem überflügelte.

Züriost Meet & Greet vor dem RMC

Eine gute Stunde vor dem Konzertbeginn um 20.00 Uhr durfte Züriost-Leser Beat Hiestand aus Aathal sein gewonnenes Meet & Greet einlösen. Der Ausschrieb auf Züriost sowie in den Tageszeitungen «Zürcher Oberländer» sowie «Anzeiger von Uster» sah vor, dass der Gewinner ein Treffen mit dem Künstler seiner Wahl aus dem RMC-Lineup wählen durfte. Hiestand entschied sich für Eric Bazilian von «The Hooters». Als langjähriger und grosser Musikfan hatte er einige Fragen an den Bandchef und Hauptsongwriter zu stellen. Bazilian nahm sich dann auch die Zeit ein entspanntes Gespräch mit Beat Hiestand zu führen. In diesem kam heraus, dass die Hooters zwar aus Philadelphia in den USA stammten, aber dort, ausser in der Heimatstadt (The Hooters eröffneten damals 1986 das Live Aid in Philadelphia) praktisch unbekannt sind. Deren Heimmarkt sei schon seit mehreren Jahrzehnten Europa und dementsprechend auch die Base in Schweden, wo Bazilian seinen Zweitwohnsitz hat. Angeregt wurde über die Lieblingstitel aus Sicht von Fan und Künstler diskutiert oder weshalb Bazilian immer mal wieder auch für andere Künstler schreibe. Das Gespräch zeigte einen vielseitig interessierten Mensch und Musiker, welcher auch im Alter von 64 Jahren seine jungenhafte Neugierde nicht verloren hat. «The Hooters» werden diesen Sommer erneut in der Schweiz an Festivals sowie auch Ende Juli im Z7 in Pratteln auftreten.

