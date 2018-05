Einbrecher sind in der Nacht auf Sonntag in ein Büro in Rapperswil-Jona eingebrochen. (Symbolbild: Bernd Kasper, Pixelio)

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in ein Büro an der St. Gallerstrasse in Rapperswil-Jona eingebrochen. Die Täter wuchteten im Hinterhof ein Fenster auf, betraten das Gebäude und durchsuchten die Räume, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilt. Anschliessend stahlen die Diebe einen Geschäftstresor mit Bargeld darin und flüchteten.