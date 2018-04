An der Bildaustrasse in Rapperswil brach eine unbekannte Täterschaft in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam ein Fenster auf und begab sich so in die Räumlichkeiten eines Werkhofs. Im Innern brach sie eine Kaffeekasse und ein Sparschwein auf, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte.

Im Unter Moos brach eine ebenfalls unbekannte Täterschaft einen Ticketautomaten auf und entwendete daraus die Geldkassette, nahm das Geld an sich und warf die Kassette anschliessend weg.

Über die genaue Höhe der Deliktsumme konnte die Kantonspolizei St. Gallen bisher keine Angaben machen. (zo)