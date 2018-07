Die schwarze Spinne, das Käthchen von Heilbronn oder aktuell Shakespeares Sommernachtstraum: Landauf, landab bringt das Theater Zürich bekannte Theaterstücke zu den Gemeinden. Und das seit mittlerweile fast 50 Jahren. Uwe Heinrichs, Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit der Genossenschaft, sagt: «Wir stellen jedes Jahr ein Portfolio von fünf bis sieben Theaterstücken zusammen. Die Gemeinden können daraus auswählen.» Man erhalte ein Rundumpaket: «Unsere Techniker bauen das Bühnenbild auf, das Licht- und Tonequipment wird eingerichtet und eine Stunde vor der Vorstellung erscheint das Ensemble und spielt das Stück.»

Streitpunkt Mitgliederbeiträge

Das Angebot werde geschätzt, so habe die Genossenschaft in den letzten Jahren mit dem Verkauf vieler Vorstellungen hohe Umsätze erzielen können. «Jedoch haben wir feststellen müssen, dass die Unterstützung in den Gemeinden seit ein paar Jahren bröckelt», sagt Heinrichs.

2014 trat die Gemeinde Maur nach langer Zeit aus der Genossenschaft aus, wie der Gemeinderat in seiner Mitteilung vom 15. Juni schreibt. «Im Jahr 2013 betrugen die jährlichen Kosten 15‘000 Franken, ohne Mitgliedschaft waren es noch 9000 Franken», so der Maurmer Gemeindeschreiber, Markus Gossweiler. Bei so viel Sparpotenzial habe sich die Gemeinde trotz positiver Haltung zum Theater für den Austritt entschieden.

«In Maur funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Theater Kanton Zürich sehr gut.» Markus Gossweiler, Gemeindeschreiber Maur

«Für unsere Einwohner hat sich aber nichts verändert. Wie zuvor ist das Freilichttheater am See bei der Schifflände aufgeführt worden.» Zudem sei auch in anderen Gemeinden die Beitragsstruktur kritisiert worden und es habe Austritte gegeben. Zufrieden sei man mit der Arbeit des Theaters aber dennoch: «In Maur funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut. Die Mitglieder der Kulturkommission arbeiteten immer gerne mit der Theater-Crew», so Gossweiler.

Solidarität ist wichtig

Nun, da auf den 1. August ein neues Finanzierungsmodell in Kraft trete, entstehe der Gemeinde Maur nur noch Kosten von 10‘500 Franken. «Wir finden das angemessener, deshalb sind wir wieder dabei. Denn das Theater und seine Arbeit wollen wir gerne unterstützen.»

Neu mit dabei ist Gossau. Der Gemeindeschreiber Thomas-Peter Binder sagt: «Ich kannte die Arbeit des Theaters Zürich bereits. Von anderen Gemeindeschreibern habe ich schon positives vernommen.» Ihm gefalle zudem der Genossenschaftsgedanke und die Solidarität: «Die Zusammenarbeit ist wichtig, so können auch kleine Gemeinden anspruchsvolle und vielfältige Kuluranlässe anbieten.»

Binder habe festgestellt, dass die Leute auch nach Gossau kommen, um Veranstaltungen zu besuchen. Mit der Mitgliedschaft im Theater Kanton Zürich verspreche sich die Gemeinde eine Bereicherung des lokalen und regionalen kulturellen Angebots. «Wir sagen aber ganz klar, dass das eine Ergänzung ist. Denn unsere Vereine sollen nach wie vor genügend Raum für kulturelle Projekte haben», so Binder. Eine Theatervorführung sei bisher noch nicht geplant, konkreteres ergebe sich erst mit der nächsten Legislaturplanung.

Neu abgestufte Finanzierung

Das alte Beitragsmodell habe einen Beitrag von 80 Rappen pro Einwohner vorgesehen, so der Verwaltungsleiter der Genossenschaft, Florian Schalit. «Gerade sehr einwohnerstarke Gemeinden haben da einen grossen Betrag zahlen müssen.»

Uwe Heinrichs vom Theater sagt: «Wir hatten bis zur Jahrtausendwende die Rekordzahl von 120 Mitgliedern.» Seither gehe die Zahl stetig zurück. «Deshalb haben wir vor vier Jahren eine Evaluation in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wo man ansetzen könne», sagt Heinrichs. Entstanden sei ein neues Finanzierungsmodell, welche die Genossenschaft im Rahmen eines Subventionsantrags an den Kanton Zürich eingereicht habe. «Diesen Antrag müssen wir alle sechs Jahre stellen. Im Januar wurde er gutgeheissen.»

Für die Auftritte reist jeweils das gesamte Equipment mit.

Gemäss Schalit sei das neue Modell in acht Stufen unterteilt und der Maximalbeitrag bei 5000 Franken gedeckelt worden. «Den höchsten Betrag zahlen Gemeinden ab 9000 Einwohnern.» Die daraus resultierenden Mindereinnahmen von 180‘000 Franken trage zu einem Teil der Kanton mittels Subventionsbeitrag, der restliche Teil müsse die Genossenschaft selber tragen, so Schalit.

Sämtlichen Gemeinden im Kanton Zürich habe man die Änderungen per Brief mitgeteilt und zu einer Informationsveranstaltung im März eingeladen. «Einige Gemeindevertreter kamen vorbei, generell gesehen war das Echo positiv», sagt Schalit. Aus diesem Grund werde man nächstes Frühjahr erneut eine Infoveranstaltung durchführen. «Neu sind Maur und Gossau mit dabei, mit Rüti befinden wir uns momentan im Gespräch.»

Arbeit wird geschätzt

Mit knapp 150 Vorstellungen pro Jahr stosse die Genossenschaft mittlerweile an eine Kapazitätsgrenze, wie Heinrichs sagt. «Eine Vergrösserung ist noch nicht geplant, wir möchten aber mehr für Jugendliche machen und haben daher eine Position für eine Theaterpädagogin eingerichtet. Ab September wird zudem eine neue Stelle für Marketing und Kommunikation geschaffen.»

Obwohl die Genossenschaft schwerpunktmässig im Kanton Zürich Theatervorführungen durchführe, komme es auch mal vor, dass an anderen Orten in der Schweiz ein Theater aufgeführt werde. «Wenn wir die Kapazität dazu haben, spielen wir auch ausserkantonal. Natürlich ist das dann für die entsprechenden Veranstalter teurer», sagt Heinrichs.