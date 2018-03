Es ist nicht das Debüt «Eagles» oder etwa das 1976 erschienene «Hotel California», das den grössten kommerziellen Erfolg der kalifornischen Band darstellt, sondern ein Best-of der zehn erfolgreichsten Songs der ersten vier Jahre ihrer Karriere. In den USA war «Their Greatest Hit» lange des meistverkaufte Album aller Zeiten, bis es von Michael Jacksons «Thriller» überholt wurde. Weltweit verkaufte sich das Best-of 42 Millionen Mal. Allein in den USA wurde es mit 29-fachem Platinstatus ausgezeichnet.

«Wir waren ein Hammer-Team», beschwor damals, das mittlerweile verstorbene Gründungsmitglied Glenn Frey seine langjährige Partnerschaft mit Schlagzeuger und Sänger Don Henley, und fügte nicht ohne Ironie hin­­zu: «Ich war für kreative Ideen und kontroverse Mei­­nungen zu­­ständig, er für romantische Poesie.» Fakt ist, dass Talent, Erfolg, Drogen, Geld und Weltruhm die Beziehungen der Musiker stets auf eine harte Probe stellten, doch ein Jahrzehnt lang galten die Eagles als Inbegriff des «American Way Of Life» – letztlich aber auch als typisches Beispiel für die Gigantomanie jener Ära. Mit kompakter Virtuosität – jeder spielte mehrere Instrumente, sang und komponierte – sowie einer Fusion aus Bluegrass, Country, Folk, Pop und Rock’n’­­Roll definierten die Eagles den US-Pop-Mainstream der Post-Hippie-Ära. Unterm Strich bleibt ein erstaunlich flexibles Œuvre, welches «Their Greatest Hits» demonstriert: Da reiht sich mit «Take It Easy», «Witchy Woman», «Despe­­rado», «Tequila Sunrise», «Take It To The Limit» und «One Of These Nights» Hit an Hit. Auch die zweite Greatest Hits, welche dann die Ärä von 1976 - 1980 (ab Hotel California bis und mit The Long Run) umfasste, wird bei diesem geremastertem Release mitgeliefert. Die ganz grossen Hits aus der «Greatest Hits Vol. 2» waren «Hotel California», «Life In The Fast Lane» oder die Ballade «Take It To The Limit».

als Doppel-CD bestellen - hier; als Doppel-LP bestellen - hier