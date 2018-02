In den Jahren 2014 bis 2017 konnten neun Quartiersammelstellen auf Unterflurcontainer umgerüstet werden, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Uster. Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 13. Februar die Bauabrechnung im Betrag von 473‘095 Franken mit Mehrkosten von 33‘257 Franken genehmigt. Glas, Aluminium und Dosen können in den Unterflurcontainer benutzerfreundlicher entsorgt werden, auch entstehen weniger Lärm und geringere Verschmutzungen, heisst es in dem Schreiben. «Vorerst werden keine anderen Materialein in Unterflurcontainern gesammelt», sagt Sarina Laustela, Leistungsgruppenleiterin Abfall und Umwelt der Stadt. Das Sammeln von Textilien sei noch in Frage gekommen, aber wegen der Feuchtigkeit bestehe die Gefahr, dass die Kleider schimmeln würden. (zo)