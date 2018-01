So manche Schilder dürften dem starken Wind nicht standhalten. (Archivbild: Fabrice Dubler)

Ein heftiger, teilweise orkanartiger Wintersturm zieht auf: Bereits in der Nacht auf Mittwoch, 3. Januar 2018, frischt der Wind mit einer Warmfront kräftig auf. Die stärksten Windböen sind dann im Verlauf des Vormittags mit dem Durchzug einer Kaltfront zu erwarten, wie Meteonews mitteilt. Die Kantonspolizei Zürich rät der Bevölkerung, sich während des Sturms nicht im Wald, am Waldrand oder am Rand von Gewässern aufzuhalten.

Draussen gelagerte, lose Gegenstände wie Gartenmöbel, Kindertrampoline, Mülltonnen und andere Gerätschaften sollten während der fraglichen Zeit an einem geschützten Ort aufbewahrt oder festgezurrt werden. Bootsbesitzer sollten darauf achten, dass ihr Boot sicher belegt ist und auch die Blachen einem starken Wind standhalten. Baugerüste und Abschrankungen sollten überprüft werden. Autos sollen in einer Garage oder mit grossem Abstand zu hohen Bäumen geparkt werden. Während des Sturmes rät die Polizei von einem Aufenthalt im Freien ab.

Sturmwarnung bis Donnerstag

Im Flachland muss mit Böenspitzen von 90 bis 130 km/h gerechnet werden, in erhöhten Lagen sind bis 150 km/h, in exponierten Gipfellagen bis 180 km/h möglich. Lokal sind stets auch höhere Böenspitzen möglich. Die Sturmwarnung von Meteonews gilt bis Donnerstagmorgen.

Zuletzt wurde die Region Mitte September von einem Sturm heimgesucht. Sturmtief «Sebastian» brachte Böen um die 75 Kilometer pro Stunde. Einzelne Böen erreichten eine Geschwindigkeit bis gegen 90 km/h. (mig)