Einsatz an der Weststrasse in Wetzikon: Die Feuerwehr befreite die Strasse von einem Baum. (Bild: Manuel Reimann)

So wütete der Sturm in Rappi. (Video: Leserreporterin Rebecca Meier)

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte, kam es im Oberland wegen des Sturms zu diversen Zwischenfällen. So sei bei Waltikon ein Baum auf die Fahrleitung der Forchbahn gefallen. Der Zwischenfall führte zu Einschränken im Bahnverkehr: Zwischenzeitlich konnte die Forchbahn nur ein Gleis bedienen.

Mehrere Strassen gesperrt

Spitzenwerte wurden auf dem Hörnli verzeichnet, wo Böen mit 163 km/h gemessen wurden. Aber auch in wenigen exponierten Lagen setzte der Wind – vor allem den Bäumen – zu. Folgende Strassen waren oder sind wegen umgestürzter Bäume gesperrt:

Tösstalstrasse zwischen Wetzikon und Bäretswil.

Hauptstrasse zwischen Rüti und Hombrechtikon.

Meilenerstrasse in Egg Richtung Kreuzlen.

Freudwilerstrasse von Uster Richtung Freudwil.

Strasse zwischen Ober-Schlatt und Girenbad, bis Freitag 8 Uhr.

Verletzt wurde niemand. Aufgrund des starken Windes gestalteten sich die Räumungsarbeiten schwierig. In Egg wurden auf der Meilenerstrasse die Räumungsarbeiten aufgenommen, wie Stefan Appenzeller, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Egg, auf Anfrage sagte. Die Strasse war ab 15 Uhr wieder für den Verkehr offen.

Ebenfalls wieder befahrbar ist die Wetziker Weststrasse.

Die Situation an der Tösstalstrasse zwischen Wetzikon und Bäretswil

Stromausfall in Grüningen und defekte Ampeln

In Stäfa ist ein Baum in eine Hochspannungsleitung gefallen. In der Folge kam es zu einem Stromausfall – mit Auswirkungen bis nach Grüningen, wie ein Lesereporter mitteilte. Zurzeit sei man um die Behebung des Problems bemüht, wie Noël Graber von der Medienstelle der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich mitteilte. Es war jedoch schwierig abzuschätzen, wie lange die Aufräumarbeiten dauern sollten.

Im gesamten Kanton hatte der Sturm ausserdem zu Ausfällen von Lichtsignalanlagen geführt. Die Polizei bat alle Verkehrsteilnehmer diesem Umstand Rechnung zu tragen, vor allem im Bereich von Kreuzungen und Fussgängerstreifen. Aufgrund der sehr grossen Anzahl von Meldungseingänge bat die Kantonspolizei Zürich zudem die Notfallnummer 117 nur für wirkliche Notfälle zu wählen.

Hier fliegt in Egg ein Trampolin durch die Luft

Sturm knickte in Saland 50 bis 60 Bäume

Auch in der Gemeinde Bauma wütete der Sturm. Gleich an zwei Stellen riss der Wind Sturmschneisen in den Wald: bei der Bushaltestelle Juckern und neben dem Gelände der Holzbaufirma Wittwer AG, an der Strasse zwischen Saland und Hittnau.

«Einer der Bäume riss eine Stromleitung herunter. Insgesamt knickte der Sturm etwa 50 bis 60 Bäume um», sagt Revierförster Jürg Küenzi. Wie gross der Schaden ist, könne er noch nicht beziffern. «Die Aufräumarbeiten müssen erst mit den Waldbesitzern koordiniert werden.» Das Waldstück oberhalb der Firma Wittwer sei sehr exponiert, sagt Förster Küenzi. «Schon beim Sturm Lothar 1999 kam es an der Stelle zu Schäden.» Das Gebiet sei inzwischen so stark destabilisiert, dass es einen Neuanfang brauche. «Wir werden den Besitzern den Vorschlag machen, das ganze Waldstück abzuräumen und neu aufzuforsten.»