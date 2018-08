Ein Tag zuvor hat in Wetzikon ein Miststock Feuer gefangen. (Foto: Stadtpolizei Wetzikon)

Auf einem Stoppelfeld in Wetzikon ist am Dienstagabend ein Flächenbrand ausgebrochen. Der Grund für das Feuer ist nicht bekannt. (Foto: Feuerwehr Wetzikon-Seegräben)

An der Eggstrasse in Wetzikon ist am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr ein Flächenbrand auf einem Stoppelfeld ausgebrochen. Acht Männer von der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben mussten ausrücken. «Sie haben das Feuer rasch löschen können», sagt Kommandant René Ehrenmann.

Erster Flächenbrand dieser Art

Die Ursache für den Brand ist nicht bekannt. Das Feld habe aber keine Früchte mehr getragen. Daher sei auch für den betroffenen Bauer auch kein Schaden entstanden. Der Flächenbrand ist laut Ehrenmann der erste für die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben seit dem Start der andauernden Hitzeperiode.

Erst am Montagnachmittag hat ein Miststock in Wetzikon Feuer gefangen. Bei der Stadtpolizei vermutete man, dass er sich aufgrund der Hitze selbst entfacht hatte.