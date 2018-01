Der Wetziker Stadtrat will dem Flurglärmforum Süd nicht beitreten. Dies könnte für die Stadt kontraproduktiv sein. (Bild: zvg)

Soll die Stadt Wetzikon dem Fluglärmforum Süd beitreten? Dies wollte der Wetziker Gemeinderat Martin Wunderli (Grüne) vom Stadtrat wissen. Sein Postulat «Beitritt Fluglärmforum Süd» wurde im Mai überwiesen. Nun liegt die Antwort vor: Er habe sich wiederholt mit der Entwicklung des Fluglärms in den vergangenen Jahren und den Prognosen für die nächsten Jahre auseinandergesetzt, schreibt der Stadtrat. Dazu sei man mit Vertretern des Forums und der Flughafen Zürich AG in Kontakt getreten.

Dabei habe sich herausgestellt, dass die Stadt Wetzikon grundsätzlich nur wenig von Fluglärm betroffen sei und sich dieser auf verschiedene Anflugkonzepte verteile. So seien das Süd- und das Ostanflugkonzept für Fluglärm in Wetzikon verantwortlich. Die Krux: «Setzt sich das Fluglärmforum Süd für eine Entlastung des Südens ein, könnte sich dies für Wetzikon kontraproduktiv auswirken, da sich Flugbewegungen in Richtung Osten verlagern könnten.»

Stadtrat gegen Beitritt

Ein Beitritt zum Fluglärmforum Süd ist laut Stadtrat mit jährlichen Kosten von rund 10'000 Franken verbunden. «Der Stadtrat möchte die neutrale Haltung in Sachen Fluglärm beibehalten und verzichtet momentan auf einen Beitritt zu einem Fluglärmforum oder einem Schutzverband.»

Die Planungen, die eine zivile Nutzung des Flugplatzes Dübendorf vorsehen, seien aktuell im Gange. Der Stadtrat will diese genau beobachten und sich im Rahmen des Anhörungs- und Mitwirkungsverfahrens für die Interessen der Stadt Wetzikon aktiv einbringen.