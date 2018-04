Der Wetziker Stadtrat will eine neue Verordnung über die familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter. Er hat die aktuelle Fassung überarbeitet und beantragt dem Gemeinderat, die neue Version zu genehmigen. Die Gemeindeversammlung hatte die alte Verordnung am 1. August 2011 in Kraft gesetzt.

Seither haben sich sowohl die politischen als auch die Verwaltungsorganisation der Stadt Wetzikon geändert. Sprachliche Änderungen und Aktualisierungen mussten auch aufgrund der Einführung des Parlaments gemacht werden. Gleichzeitig seien in der neuen Verordnung generell die Abläufe und Prozesse vereinfacht worden, so der Stadtrat im Antrag. Nur noch die relevanten Grundsätze seien enthalten.

Stadt muss handeln

Die familienergänzene Kinderbetreuung wird nach Möglichkeit durch private Institutionen angeboten. Sind diese nicht vorhanden, muss die Stadt Wetzikon auch ein eigenes Angebot organisieren.

Stadtrat Franz Behrens (SP) sagt, man habe die Verordnung schlicht etwas präzisiert. Im Gesetz stehe explizit, dass die Gemeinden eine bedarfsgerechte Betreuung sicher stellen müssen. «Es könnte ja sein, dass es irgendwann zu wenig private Anbieter gibt.» Mit der Änderung in der Verordnung sei nun klar gestellt, dass die Stadt in einem solchen Fall selbst handeln muss.

Stadtrat kontrolliert Tarife

Ansonsten habe sich in der Verordnung nicht viel geändert. Die Zuständigkeiten seien noch immer an der selben Stelle, auch der jährliche Kredit von 480'000 Franken bleibe gleich. «Bis jetzt haben wir diesen noch nie voll ausgeschöpft», so Behrens. Falls dies eintrete, könne der Stadtrat an den Tarifen schrauben. Diese sind im Reglement festgelegt.

Die Rabattstufen sind vom Einkommen der Erziehungsberechtigten abhängig. Personen mit sehr tiefem Einkommen, also um rund 45'000 Franken, erhalten 80 Prozent der Betreuungskosten. «Ab etwa 100'000 Franken Einkommen steht einem nichts mehr zu», so Behrens. Faktoren wie die Anzahl Kinder, die im Haushalt leben, oder, ob die Erziehungsberechtigten verheiratet sind, spielten beim Setzen der Rabatte ebenfalls eine Rolle.

Die Überarbeitung der Verordnung hat keine finanziellen Auswirkungen für die Stadt Wetzikon, für die Eltern oder die Anbieter von Betreuungsplätzen.

GRPK will Änderung

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) unterstützt den Antrag des Stadtrates grundsätzlich. Zum Anspruch auf Gemeindebeiträge beantragt sie jedoch Änderungen bezüglich Voraussetzungen, die Gesuchsteller erfüllen müssen. Die Behörde ist der Meinung, dass auch «aussergewöhnliche und einschneidende familiäre oder gesundheitliche Situationen» einen Anspruch auf Unterstützung verschaffen sollen. Sie stellt einen Änderungsantrag.

Behrens sagt, der Stadtrat sei einverstanden mit dieser Ergänzung. «Dies ist im Sinne der Sache.»