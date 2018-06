Nach dem Doppeladler-Jubel war der Satz wieder zu hören: «Politik hat im Sport nichts verloren.» Erstaunlich, dass er ausgerechnet im Kontext einer Fussball-Weltmeisterschaft im autokratischen Russland fällt. Hätte das Turnier keine politische Dimension, würde es sich das Putin-Regime wohl kaum zig Milliarden kosten lassen.

Die Forderung nach einem politikfreien Spitzensport ist auch deshalb naiv, weil die offensichtliche Verbindung alles andere als neu ist. Das bekannteste Beispiel sind die Olympischen Spiele 1936 in Berlin, die von den Nationalsozialisten als Propaganda­forum missbraucht wurden.

Im Grunde hat sich seit damals nicht viel geändert. Bis heute nutzen Staaten und Politiker Sportanlässe zur Imagepolitur und persön­lichen Profilierung.

Das denken Passanten in der Region über den Doppeladler-Jubel. Eine Umfrage am Pfäffiker Seequai, im Ustermer Stadtzentrum und in Wetzikon.

(Video: Simon Grässle)