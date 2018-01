Blick hinter die Kulissen in der neuen Doku

Das CD/DVD-Set enthält sowohl eine neu remastered Version des Albums als auch ein erst kürzlich entdecktes Demo des Titeltracks, die in UK bisher unveröffentlichte 12'' von «Cross The Line» und eine bis dato unveröffentlichte Version von «Fight The Heartache». Die DVD präsentiert eine speziell für diesen Release zusammengetragene Dokumentation in Spielfilmlänge. «Through The Barricades - Remastered/Revisited» umfasst Promotion-Clips vom Album und eine Fülle an rarem, bisher unveröffentlichtem und neu gedrehtem Material. Ebenfalls darauf zu sehen: Heimvideos, Livematerial und neue Interviews mit der Band.

Besondere Herausfoderung im Studio

«Through The Barricades» wurde in den Air Studios in Hampstead von der Band und Original-Produzent Gary Langan remastert, der auch für seine Arbeit mit Künstlern wie Queen, The Art Of Noise, Seal, Yes, Billy Idol, ABC und vielen anderen bekannt ist. Um den bestmöglichen Sound für das remasterte Album zu erreichen, griffen Band und Produzent auf die originalen Masterbänder von 1986 zurück. Diese Vorgehensweise stellte wegen des Formats, auf dem die Bänder aufgenommen worden waren, eine besondere Herausforderung dar. Obwohl damals auf dem neuesten Stand der Technik, konnten sie jetzt nur mit Hilfe eines extrem gefragten und schwer aufzutreibenden Abspielgeräts übertragen werden. Schliesslich wurde in den Battery Studios in New York ein kompatibles, funktionstüchtiges Gerät gefunden und die elementaren Transfers der Original-Tapes konnten beginnen.

