und Severin Länzlinger (FBV) in den Gemeinderat. (Bild: PD)

Die SP Bubikon empfiehlt Andrea Keller (parteilos) in den Gemeinderat und als Gemeindepräsidentin. (Bild: PD)

Nur zwei eigenen Kandidaten schickt die SP Bubikon ins Rennen an die Wahlen. Beides sind Bisherige. Dass die Partei derart wenig Parteimitglieder in den Behörden hat, erklärt sich die SP mit den Worten: «Die jungen Linken ziehen in die Städte, wo einer erfolgreichen politischen und beruflichen Laufbahn weniger entgegensteht als im ländlich-konservativen Bubikon.»

Ihnen sei jedoch wichtig, dass in den Behörden möglichst viele, auch kleine Parteien vertreten sind, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Nach diesen Kriterien hat die SP nun ihre Wahlempfehlung abgegeben. Für den Gemeinderat wünschen sich die Sozialdemokraten den bisherigen Severin Länzlinger (FBV), die drei neuen Thomas Illi (EVP), Anton Diethelm (CVP) und die parteilose Andrea Keller. Sie soll – wenn es nach der SP geht – auch Gemeindepräsidentin werden.

Zwei eigene Kandidaten in der Sozialbehörde und der Kirchenpflege

Für die Schulpflege nominiert die SP Stefan Bänziger (FDP) als Mitglied und Präsidenten. Weiter empfiehlt sie die drei FBV-Mitglieder Heidi Marty, Yvonne Kägi und Peter Schneider sowie Jeannine Regenscheit von der CVP für die Behörde.

Für die Sozialbehörde tritt einer der eigenen Kandidaten an: Ueli Wyler. Auch für die Reformierte Kirchenpflege stellt die Partei jemanden aus den eigenen Reihen: Kurt Willi. Er soll auch Präsident werden. Ferner unterstützt die SP für die Kirchenpflege die zwei FBV-Mitglieder Christian Buschan und Debora Feldmann sowie die drei Parteilosen Sandra Vetsch, Marianne Bachofen und Andreas Kägi und ausserdem Walter Brunner (FDP). Bei der RPK verzichtet die SP auf eine Empfehlung, da es gleich viele Kandidaturen wie Sitze gibt.

SVP-Kandidaten finden sich auf der Empfehlungsliste der SP keine. Wer ebenfalls fehlt, ist der einzige Grüne Kandidat: Rafael Wetli will neu in die Sozialbehörde.