Schlaue Schüler: Für die Gymi-Prüfung melden sich nicht nur immer mehr Schüler an, sie bestehen sie auch häufiger und fliegen in der Probezeit seltener raus. Im Bild: Wetziker Kantischüler an der Maturafeier 2017. (Archivbild: Fabio Meier)

Die Beliebheit der Gynmasien ist ungebrochen: Kantonsweit 4109 Schüler traten Anfang Jahr zur Zentralen Aufnahmeprüfung für das Langgymnasium an. Das sind 73 mehr als im Jahr zuvor. Davon bestanden 2120 Sechstklässler die Prüfung. Die Erfolgsquote liegt damit bei 51,6 Prozent (2017: 50,6 Prozent). Dies zeigen Zahlen der Bildungsdirektion des Kantons Zürich.

Deutlich stärker - um fast 200 Schüler - stieg der Andrang ans Kurzgymnasium. Von den 3511 Jugendlichen, die die Prüfung absolvierten, schafften 1427 den Übertritt ans Gymnasium. Auch hier stieg die Erfolgsquote leicht von 40,2 auf 40,6 Prozent. Aus der Sekundarschule B hat einer der 85 angemeldeten Schülern die Aufnahmeprüfung bestanden. Im Vorjahr gelang dies noch vier Sek-B-Schülern.

Erfolgreiche Pfäffiker

Sowohl am Lang- als auch am Kurzgymnasium stieg der Anteil der Schüler, die die Probezeit bestanden haben, erneut leicht an: Im Herbstsemester haben am Langgymnasium 1822 Schülerinnen und Schüler die Probezeit bestanden und am Kurzgymnasium 1147 Schüler. Damit liegt der Anteil von denjenigen, die die Probezeit am Langgymnasium bestanden haben, bei 89,1 Prozent. Vor zwei Jahren waren es lediglich 83,2 Prozent. Den gleichen Trend zeigen die Zahlen fürs Kurzgymnasium. Dort schafften 82 Prozent die Probezeit, im Vergleich zu 77,8 Prozent vor zwei Jahren.

Im Zürcher Oberland verzeichnet der Bezirk Uster mit 8,3 Prozent die höchste Quote an Gymnasiasten, gefolgt vom Bezirk Pfäffikon (6,8 Prozent) und dem Bezirk Hinwil (6,3 Prozent). Am erfolgreichsten sind die Pfäffiker: 48,4 Prozent von allen Prüfungsabsolventen bestanden den Aufnahmetest.