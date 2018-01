Sturmtief Burglind hat auch an der Zentralstrasse in Volketswil gewütet. (Bild: Leserreporter)

Einsatz an der Weststrasse in Wetzikon: Die Feuerwehr befreit die Strasse von einem Baum. (Bild: Manuel Reimann)

So wütete der Sturm in Rappi. (Video: Leserreporterin Rebecca Meier)

Der Wintersturm Burglind ist im Oberland nicht spurlos vorbeigezogen: Vielerorts kam es am Mittwochmorgen zu Verkehrsbehinderungen wegen umgefallenen Bäumen. Zahlreiche Strassen waren für den Verkehr gesperrt, unter anderem die Hauptstrasse zwischen Rüti und Hombrechtikon sowie die Tösstalstrasse zwischen Wetzikon und Bäretswil sowie die Meilenerstrasse in Egg Richtung Kreuzlen.

Die Räumungsarbeiten der umgefallenen Bäume gestalteten sich wegen des starken Windes für die Feuerwehren schwierig. So auch in Egg: «Es war zu gefährlich im Wald zu arbeiten. Wir mussten bis 14 Uhr warten, bis wir mit der Räumung beginnen konnten», sagte Stefan Appenzeller, stellvertretender Feuerwehrkommandant. Für die Räumung mussten die Einsatzkräfte auch Seilwinden und Kranen einsetzen.

Mehrstündiger Stromausfall

Auf der Tösstalstrasse kamen gleich drei Bäume zu liegen. «Wir haben für die Bergung einen Forstspezialisten aufgeboten. Die schräge Lage zweier Bäume hat zu komplizierten Spannungen geführt», sagte René Ehrenmann, Kommandant der Feuerwehr Wetzikon. Die Strasse blieb während fünf Stunden gesperrt und war erst ab 16 Uhr wieder regulär befahrbar. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich umgeleitet.

Hier fliegt in Egg ein Trampolin durch die Luft:

In Stäfa fielen Bäume sowie Baustellenobjekte in eine Hochspannungsleitung. In der Folge kam es zu einem mehrstündigen Stromausfall mit Auswirkungen bis in die Region. Betroffen waren unter anderem die Gemeinden Bubikon, Egg, Gossau, Grüningen sowie Mönchaltorf.

Ein weiterer Baum touchierte bei Waltikon eine Fahrleitung der Forchbahn – es kam zu Verspätungen und Einschränkungen des Zugverkehrs, da nur noch eine Gleisrichtung befahren werden konnte.

Sturmschneisen in Bauma

Auch in der Gemeinde Bauma wütete der Sturm: Gleich an zwei Stellen riss der Wind Sturmschneisen in den Wald: bei der Bushaltestelle Juckern und neben dem Gelände der Holzbaufirma Wittwer AG, an der Strasse zwischen Saland und Hittnau. «Einer der Bäume riss eine Stromleitung herunter. Insgesamt knickte der Sturm etwa 50 bis 60 Bäume um», sagt Revierförster Jürg Küenzi. Wie gross der Schaden ist, könne er noch nicht beziffern. «Die Aufräumarbeiten müssen erst mit den Waldbesitzern koordiniert werden.»

​Das Waldstück oberhalb der Firma Wittwer sei sehr exponiert, sagt Förster Küenzi. «Schon beim Sturm Lothar 1999 kam es an der Stelle zu Schäden. » Das Gebiet sei inzwischen so stark destabilisiert, dass es einen Neuanfang brauche. «Wir werden den Besitzern den Vorschlag machen, den geschädigten Bestand abzuräumen und neu aufzuforsten.»

Kurz vor Saland knickte der Wind dutzende von Bäumen um. (Bild: zvg)

163 km/h auf dem Hörnli

Der Sturmverlauf lässt sich anhand der Daten der Messstation auf dem Hörnli, 1133 Meter über Meer, ideal ablesen. Vorboten des Sturms machten sich bereits in der Nacht auf Mittwoch bemerkbar. Auf dem Hörnli wurden gegen 5 Uhr Böen von bis zu 106 Kilometern pro Stunde gemessen, wie Meteonews informiert.

Im Laufe des Vormittags wurden die Winde noch stärker. Zum Höhepunkt, gegen 11 Uhr, verzeichnete die Station Windspitzen von 163 Kilometern pro Stunde. Währenddessen blies der Wind mit rund 80 km/h durch die Gemeinden.

Bereits am frühen Nachmittag beruhigte sich das Wetter allmählich. Eine Kaltfront senkte die Temperaturen innert wenigen Stunden auch in der Region um fast zehn Grad.