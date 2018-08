Moderatorin Fabia Bernet hat den Klassiker aller Ausflüge für den «Wucheblick»-Dreh ausgewählt und dem Juckerhof in Seegräben einen Besuch abgestattet. Sie genoss dort aber nicht nur das Wetter, sondern informierte sich auch über ein Gemüse, das dank den heissen Temperaturen schon jetzt seine Reife erlangt hat:

In der Züriost-Sendung Wucheblick wird fast immer eine Person der Woche gekürt. Diesmal hätte es eine Rednerin oder ein Redner an einer Bundesfeier sein können. Schliesslich gaben sich FDP-Präsidentin Petra Gössi, SP-Ständerat Daniel Jositsch oder SVP-Nationalrat Roger Köppel die Ehre. So viel sei verraten: Keiner von ihnen machte das Rennen. Die Redaktion entscheid sich für einen Wandervogel.