Gleich in mehreren Wohnungen verursachte brennender Weihnachtsschmuck Wohnungsbrände. (Symbolbild: zvg)

Nach einem Brand im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses im bernischen Jegenstorf mussten aber sechs Personen wegen Rauchgasvergiftungen oder leichten Verbrennungen einen Arzt aufsuchen. Mehrere Weihnachtsbaumkerzen hatten sich entzündet und führten zum Brand.

Die Feuerwehr lüftete das Haus mit einem Ventilator, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund hunderttausend Franken.

Adventskranz, Weihnachtsbaum, Wunderkerze

Im Kanton Zürich kam es in der Nacht auf Samstag gleich zu zwei Wohnungsbränden. In Bassersdorf geriet ein ausgetrockneter Weihnachtsbaum in Brand. Laut den Brandermittlern wurde der Baum durch eine Wunderkerze entzündet.

Innerhalb von wenigen Sekunden stand der Baum demnach in Flammen. Anschliessend übertrug sich das Feuer rasch auf die Wohnungseinrichtung. Der Schaden werde auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt, teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Die Mieter blieben unverletzt.

In Winterthur wurde eine Frau dagegen leicht verletzt. Während der Nacht waren ein Adventskranz und der Tisch, auf dem er stand, in Brand geraten. Das Feuer erlosch von selbst wieder. Die ganze Wohnung wurde russgeschwärzt.

Tiefgaragenbrand in Oftringen

Zu einem weiteren Brand kam es in der Nacht auf Samstag in Oftringen AG. Dort mussten rund sechzig Personen ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Grund war ein Brand in einer Tiefgarage, die von drei Mehrfamilienhäusern aus zugänglich ist. Verletzt wurde niemand.

In der Garage hatte aus noch unbekannten Gründen ein Auto gebrannt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Starker Rauch und Russ zogen noch andere Autos in Mitleidenschaft. Der Schaden dürfte nach Angaben der Polizei beträchtlich sein. Beziffert werden konnte er am Samstag noch nicht. (sda)