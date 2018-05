Bisher waren die Regionalbanken bezüglich Interessenvertretung unterschiedlich organisiert. Die Institute fühlten sich aber durch die einschlägigen Interessensvertretungen nicht gebührend vertreten, kommentierte ein Bankenvertreter im März Gerüchte über die Gründung eines Regionalbankenverbands.

«Keine Konkurrenz zu etablierten Verbänden»

Mit dem neu geschaffenen Verband Schweizer Regionalbanken (VSRB) wollen die diese nun ihre spezifischen Anliegen mit «einer gemeinsamen Stimme» einbringen, heisst es in der Mitteilung. Der VSRB setze sich dabei für die Vielfalt auf dem Schweizer Finanzplatz ein und da insbesondere auch für eine differenzierte Regulierung, welche den unterschiedlichen Geschäftsmodellen der Banken Rechnung trage. Der VSRB versteht sich aber nicht als Konkurrent zu den etablierten Verbänden, sondern als Ergänzung. In diesem Sinne will er mit der Schweizerischen Bankiervereinigung und der Koordination Inlandbanken (KIB) zusammenarbeiten.

Ein Fünftel der Schweizer Banken

Dem neuen Verband gehören 58 Banken mit einer Bilanzsumme von insgesamt über 115 Milliarden Franken an. Damit vertrete er die Interessen von mehr als einem Fünftel der Banken in der Schweiz, heisst es weiter. Erster Präsident wird Jürg Gutzwiller, CEO der Entris Holding, und Geschäftsführer wird Jürg de Spindler. Dem Verwaltungsrat gehören insgesamt 11 Mitglieder an: Marianne Wildi (Vizepräsidenten), Markus Boss, Markus Gosteli, Markus Gygax, Christian Heydecker, Peter Ritter, Jürg Ritz, David Sarasin, Michael Steiner und Rolf Zaugg.