In zwei Tagen verzeichnete die Kantonspolizei St. Gallen vier Einbrüche in Rapperswil. (Symbolbild: zvg)

Die Meldungen häufen sich. Am Montag brachen unbekannte Täter in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses im Joner Neuhüsli-Park ein. Am Tag darauf kam es zu zwei weiteren Einbrüchen. Wie die St. Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, ist am Dienstag zwischen 17.30 und 18 Uhr an der Oberwiesstrasse in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die beiden Tatorte sind nur rund 500 Meter voneinander entfernt.

Die unbekannte Täterschaft habe sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Inneren des Einfamilienhauses verschafft und unter anderem elektronische Geräte, Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Franken entwendet. Dabei sei ein Sachschaden von rund tausend Franken entstanden.

Hoher Sachschaden angerichtet

Dazwischen - in der Zeit zwischen 3.10 und 3.20 Uhr - wurde ebenfalls in Rapperswil-Jona in eine Videothek eingebrochen. Die Täterschaft ist auch in diesem Fall noch unbekannt. Wie die Polizei mitteilt, entwendete sie unter anderem Zigaretten sowie Bargeld und richtete einen hohen Sachschaden an. (aku)