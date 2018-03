Eingelagert in eine südwestliche Strömung hat in der vergangenen Nacht eine Warmfront die Schweiz erreicht, sie sorgte heute Morgen für Probleme im Berufsverkehr. In den Föhntälern gab es zur gleichen Zeit einen veritablen Föhnsturm mit Windspitzen in Orkanstärke. Im föhnerprobten Schattdorf wurden bei bis zu 120 km/h Häuser abgedeckt.