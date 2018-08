Freitag, 3. August

Pfäffikon stellt Brunnen ab, Fischenthaler müssen Wasser sparen

Nach Gemeinden wie Wetzikon, Wildberg oder Fehraltorf hat sich nun auch Pfäffikon entschieden, die Brunnen abzustellen. «Die Gemeindewerke Pfäffikon stellen ihre 23 Laufbrunnen in ihrem Versorgungsgebiet ab», heisst es in einer Mitteilung vom Freitagmorgen. Der Wasserverbrauch in Pfäffikon sei in den letzten Tagen stark gestiegen. Die Gemeindewerke appellieren an die Bevölkerung, sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen.

Kein Auto waschen

Auf ein Minimum wird das Wasser in den öffentlichen Brunnen in Fischenthal reduziert. Dies im Sinne einer Vorsorge, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Als letzte Tösstaler Gemeinde ruft Fischenthal die Bevölkerung auf, sorgsam mit dem Trinkwasser umzugehen.

Auf folgende Punkte soll geachtet werden: