3. Platz mit 4 Stimmen: US-Präsident Donald Trump ist am 25. Januar auf dem Flughafen Kloten von der Air Force One in einen der bereitstehenden Helikopter umgestiegen. Dieser war zuvor – in Begleitung von Schweizer Super Pumas – von Dübendorf nach Kloten geflogen. Erwischt hat sie Leserin Maja Ammann.