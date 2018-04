Im Restaurant Saloon in Unterwetzikon ist es zu einem heftigen Streit zwischen dem Koch und dem Geschäftsführer gekommen. In Bäretswil gibt der parteilose Bierbrauer Danny Bolt per Whatsapp-Chatgruppe seine Kandidatur für den Gemienderat bekannt. Und der Bezirksrat fordert die Stadt Uster auf, die Volksabstimmung über den Gestaltungsplan «Untere Farb» zu wiederholen.

Das alles ist Thema im «Wucheblick», dem Video-Format auf Züriost. Unsere Redaktorin Fabia Bernet präsentiert die unterhaltsamen Geschichten der vergangenen Wochen und würdigt dabei den Punktgewinn von Sauber-Pilot Marcus Ericsson in Bahrain.

Die Artikel zu den «Wucheblick»-Schlagzeilen

Am Sonntag, 15. April, werden die Behörden auch in Dübendorf neu gewählt. Auf Facebook kursiert dieses Video, das zum Gang an die Urne aufruft: (Quelle: Dubivision/Facebook)