Ein 44-Jähriger fuhr am Montag um 12.15 Uhr auf der Feldlistrasse in Rapperswil-Jona in Richtung Oberseestrasse hinter einem Lieferwagen in einen Kreisel. Als der 39-jährige Fahrer des Lieferwagens wegen eines Fussgängers am Fussgängerstreifen nach der Kreiselausfahrt stark abbremste, leitete der Rollerfahrer ebenfalls eine Vollbremsung ein.

Dabei rutsche sein Roller nach links weg. Der Rollerfahrer kam zu Fall und rutschte über die Fahrbahn. Er musste mit unbestimmten Verletzungen durch die Rettung ins Spital gefahren werden. An seinem Roller entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Dies teilt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung mit. (zo)