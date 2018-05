Gestern Abend empfing Roger Waters, seines Zeichens Kreativkopf der Kultband Pink Floyd, seine Schweizer Fans zum zweiten Mal hintereinander im Zürcher Hallenstadion um im Rahmen seiner Abschiedstournee namens «Us+Them» nochmals richtig Gas zu geben.

Und Gas geben, tat der mittlerweile 74-jährige Brite im wahrsten Sinne des Wortes. Als nach wie vor kritischer Politprovokateur zündete Waters ein Multimediaspektakel erster Güte. Riesige Leinwände, zum Teil mitten im Stadion von der Decke heruntergelassen oder ein riesiges, fliegendes Schwein (zum Song «Pigs») mit der Message «sei menschlich» nachdem die einflussreichen, politischen Machthaber der Welt auf Grossbildschirmen als Schweine tituliert wurden, zogen die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich. Auch musikalisch wurde höchstes Level geboten. Ein Best-of der grossen Pink Floyd-Titel angereichert mit ein paar Songs seines aktuellen Soloalbums «Is This The Life You Really Want?» bot Roger Waters zusammen mit seiner grandios aufspielenden Tourband. Dies in bester Quadrophonie, sprich Lautsprecher in allen Bereichen des Stadions. Man kann getrost vermerken, dass Roger Waters ein eindrücklicher Abschied von den Schweizer Bühnen gelungen ist. Selten wird man vermutlich künftig noch in den Genuss einer solch theatralisch perfektionistischen Show kommen. Der Abschluss des Konzert bildete der Song «Comfortably Numb» vom wegweisenden Pink Floyd-Album «The Wall». Das epische, lange Gitarrensolo im Mittelteil in diesem Stück liess die Zuschauer wahrlich schweben.

Ebenfalls im siebten Himmel schweben, durfte der Züriost-Leser und Pink Floyd-Fan, Reto Baer, welcher im Züriost-Wettbewerbsausschrieb eines der äusserst raren «Meet & Greets» mit Waters gewann. Da das Kurztreffen eine gute Viertelstunde vor Konzert anberaumt wurde, bestand lediglich noch die Möglichkeit vor Konzertbeginn ein gemeinsames Gruppenfoto zu schiessen. Dennoch dürfte den Gewinnern diese einmalige Gelegenheit als zusätzliche Erinnerung zu einem fantastischen Konzertabend bestens in Erinnerung bleiben.

aktuelle CD «Is This The Life You Really Want?» bestellen - hier; LP bestellen - hier