Das Klangspektakel «Stomp» ist vom 27. Februar bis am 4. März im Theater 11 zu erleben. (Foto: Steve McNicholas)

«Stomp» ist ein Phänomen. Rund um die Welt lotet die unangetastete Klangperformance die verblüffenden Rhythmen des Alltags aus und ist so frisch wie am allerersten Tag. In der Deutschschweiz ist das originellste Rhythmusspektakel der Welt vom 27. Februar bis 4. März im Theater 11 Zürich zu erleben.

Alltägliches als Instrumente

Luke Cresswell und Steve McNicholas sind die Erfinder von Stomp. «Wir verwenden Dinge, die jeder täglich benutzt. Man muss nur ihr Potenzial erkennen», bringen sie ihr Erfolgsgeheimnis auf den Punkt. Mit Humor und untrüglichem Taktgefühl entlocken acht eigenwillige Bühnencharaktere den Dingen des Alltags ihre vielseitigen Klänge. Dabei spannt sich der Bogen von der hauchzarten Serenade auf Streichholzschachteln über das zündende Feuerzeug-Stakkato bis hin zum grossen Mülltonnen-Finale.

Was vor über 25 Jahren in den Strassen Grossbritanniens mit Händen, Füssen und ein paar Besen begann, ist zu einem weltweiten Klangphänomen geworden. Ein Kosmos der Rhythmen, der stetig weiterwächst und immer mehr Bewunderer findet.

