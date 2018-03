Das vergangene Geschäftsjahr lief gut für die Sportbahnen Atzmännig. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, stiegen die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent. Der Gesamtumsatz habe zum ersten Mal in der Geschichte die Schallmauer von 5 Millionen Franken durchbrochen. Dem betrieblichen Ertrag von 4,8 Millionen Franken seien Gesamtaufwände in der Höhe von 3,9 Millionen Franken gegenüber gestanden. Nach Abschreibungen verbleibt ein Reingewinn von 320‘000 Franken.

Neue Infrastruktur

Die Gründe für das gute Resultat lägen in der kontinuierlich vorangetriebenen Organisationsstruktur sowie Angebotserweiterungen und Investitionen in neue Infrastruktur. Innerhalb der letzten vier Jahre sei der Bereich Gastronomie/Hotellerie auch dank dem Neubau der Brustenegg-Hütte, sowie der Neuschaffung von Lodge-Zimmern um das Doppelte angewachsen und mache heute mit knapp 2 Millionen Franken den grössten Teil am Gesamtumsatz aus.

Während der Bereich Transportanlagen (inklusive Rodelbahn) ebenfalls stark zulegen konnten, seien die Nebengeschäfte auf einem stabilen Niveau geblieben. Gewachsen ist auch der Anteil am wetterunabhängigen Geschäft wie Meetings, Seminare oder private Feste. Machte dieser vor fünf Jahren noch knapp 8 bis 10 Prozent aus, so waren es im vergangenen Jahr bereits 25 Prozent.