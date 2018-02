Der Freizeitclub 60 Plus lauscht auf einem Ausflug im Nähmaschinen Museum in Dürnten aufmerksam den Ausführungen. (Foto: PD)

Der Freizeitclub 60 Plus ist aus dem Auto- und Radfahrerclub Rüti hervorgegangen. Erst vor zwei Jahren erfolgte der offizielle Namenswechsel. «Der Name ARC war nicht mehr zeitgemäss, denn es wurden schon länger keine Auto- oder Velotouren mehr veranstaltet», so Hans Rudolf Vogel, Pressezuständiger des Freizeitclubs 60 Plus. Zudem war der Altersdurchschnitt der Mitglieder so hoch, dass der Verein den aktuellen Umständen angepasst werden musste. Auch das Jahresprogramm wurde nach den Interessen der Mitglieder gerichtet.

Jahresprogramm des Freizeitclubs

Der Vorstand präsentiert anlässlich der alljährlichen Generalversammlung das Jahresprogramm, welches von den Mitgliedern gutgeheissen, ergänzt, oder auch noch mit neuen Vorschlägen bereichert werden kann. Das Jahresprogramm soll jeweils für alle Mitglieder etwas enthalten. Unter den Anlässen findet man immer wieder Ausflüge in der Region oder in der Schweiz, Besichtigungen von Museen, Wanderungen oder auch Veranstaltungen, die zum gemütlichen Zusammensein beitragen.

So besuchte der Club in den vergangenen Jahren beispielsweise das Zeppelin- und Dornier-Museum in Friedrichshafen und nahm danach an einer Schifffahrt über den Bodensee teil. Ebenfalls besuchten die Mitglieder einen Rebberg in Graubünden und durften eine anschliessende Degustation geniessen. «Alle Termine sind ab der Generalversammlung bekannt, so dass diese in der Agenda eingetragen und reserviert werden können», erklärt Vogel. Zudem werden die Mitglieder jeweils vor einem Anlass per Mail über die baldige Veranstaltung informiert. Auf der Website, wo die Termine auch zu finden sind, können sich Interessierte direkt für einen Anlass anmelden. Zudem werden dort regelmässig Fotos und Berichte über vergangene Ausflüge aufgeschaltet.

Neutraler, überregionaler Verein

Der Freizeitclub 60 Plus ist ein politisch und konfessionell unabhängiger Verein. Jeder ist herzlich willkommen. Obwohl im Namen die Bezeichnung

«60 Plus» aufgeführt ist, ist diese keine Altersvoraussetzung. Der Club freut sich auch über jüngere Mitglieder.

«Leider erregen wir zu wenig Aufmerksamkeit», sagt Vogel, «wir sind ja auch keine Konkurrenz zu Pro Senectute.» Die Mitglieder des Freizeitclubs kommen nicht nur aus dem Zürcher Oberland, sondern auch aus der Region Obersee und Zürichsee, aus Winterthur und aus dem Toggenburg. «Wir sind ein überregionaler Verein», meint der Pressezuständige.

Wer sich ein Bild vom Vereinsleben machen will, kann für 10 Franken an drei aufeinanderfolgenden Anlässen teilnehmen. Danach ist es einem freigestellt, ob man dem Freizeitclub 60 Plus beitreten möchte oder nicht. Der Jahresbeitrag für Mitglieder beträgt 35 Franken.