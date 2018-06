Bei einer Frontalkollision verletzte sich am Freitagmorgen in Rapperswil ein 69-jähriger Autolenker. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. (Bild: Kantonspolizei St.Gallen)

Aus bisher ungeklärten Gründen geriet am Freitagmorgen ein 69-jähriger Mann, der mit seinem Auto von Wagen kommend in Richtung Zentrum Rapperswil-Jona unterwegs war, auf Höhe der Firma Auto Trachsel AG auf die Gegenfahrbahn. Schliesslich prallte sein Auto in die linke Seite eines korrekt entgegenkommenden Autos. Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt, wurde das Auto durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad über das Trottoir geschleudert. Dabei wurde das linke Hinterrad abgerissen.

Das unfallverursachende Auto fuhr nach der Kollision offensichtlich unkontrolliert noch etwa 60 Meter weiter und kam erst zum Stillstand, als es gegen die Verkehrsinsel prallte. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt wurde der Mann durch die Rega ins Spital geflogen. Die entgegenkommende 55-jährige Autofahrerin blieb unverletzt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.