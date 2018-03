Einbrecher erbeuteten 1000 Franken in einem Restaurant in Rapperswil-Jona. (Symbolbild: Bernd Kasper, Pixelio)

Aufgebrochene Schubladen, 1000 Franken Bargeld weg: Einbrecher hinterliessen sicht- und spürbare Schäden in einem Restaurant in Rapperswil-Jona. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Dienstag, 27. März, in der Marktgasse.

Eine Sache ist aber rätselhaft: Wie die Täter ins Restaurant gelangt sind. Auch die Täter selber sind nicht bekannt. Dies teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.