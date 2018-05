Gemäss Augenzeugenberichten ist er um die 2,5 Meter gross, schwebt dank kleinen Flügeln auf dem Rücken über Bachtel, Greifensee und Stadtgebiet und fällt vor allem durch seine Farbe auf: pink! Der (geschätzt) 1,2 Tonnen schwere Koloss fühlt sich pudelwohl im schönen «Züri Oberland» und ist anscheinend gekommen, um zu bleiben.

Neue Dinosaurierart im 2018

Wir haben beim Sauriermuseum in Aathal nachgefragt, ob Sie uns bei der Identifizierung helfen könnten. Alles Nachschlagen, Googeln und telefonieren kam zu keinem Ergebnis: «Diese Dinosaurierart ist uns völlig unbekannt», gibt Esther Wolfensperger, Museumsleiterin zu. Es scheint sich also um einen noch namenlosen Saurier zu handeln. Daher suchen wir nun gemeinsam mit dem Sauriermuseum in Aathal nach einem Namen für die freundliche Riesenechse.

Haben Sie einen guten Vorschlag für einen Namen? Dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb: