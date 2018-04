Der Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO) will seine sechs Kilometer lange Bahnstrecke von Bäretswil bis Bauma an die Sursee-Triengenbahn AG (ST) verpachten (wir berichteten). Die ST ist eine auf Nostalgiefahrten spezialisierte Privatbahn. Zu diesem Entscheid zur Kooperation mit der ST entschloss sich die Generalversammlung des DVZO gemäss einer Mitteilung am Mittwochabend.

Die DVZO-Mitglieder folgten damit mit grosser Mehrheit dem Antrag der Vereinsleitung. Damit stehe der Weg frei, die entsprechenden Verhandlungen mit der ST aufzunehmen.

Dank dieser Lösung werde sich der DVZO grossen finanziellen Aufwendungen entledigen können, schreibt der Verein weiter. Die ST wurde vor zwei Monaten vom Bundesamt für Verkehr als neue Eigentümerin der SBB-Strecke von Hinwil bis Bäretswil Tobel bestimmt. Sie sei nun auch bereit, den Unterhalt und den Betrieb der Gesamtstrecke von Hinwil bis Bauma mit «entsprechenden Synergieeffekten» zu übernehmen.

Auf Kerngeschäft konzentrieren

Hierfür werde nun der DVZO die bahnbetrieblich relevanten Anlagen der ST verpachten und ihr damit die durchgehende Infrastrukturkonzession ermöglichen. Die Gleise zwischen Bäretswil und Bauma sowie die verschiedenen historischen Elemente wie alte Signale und Barrieren verblieben im Eigentum des Dampfbahn-Vereins.

Der DVZO ist froh über die Lösung: Nach Vertragsabschluss werde sich der Verein personell und finanziell auf sein Kerngeschäft – die Herrichtung und den Verkehr historischer Züge –konzentrieren können, «ohne auf den strategischen Vorteil der eigenen Strecke verzichten zu müssen».