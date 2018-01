«Ich brauche das Velo, um meine Einkäufe zu erledigen», erzählt Walter Schiess. Deshalb ist für den 73-jährigen Winterthurer das Fahrrad vor allem eines: praktisch. Der Winterthurer freut sich über die Zweckmässigkeit seines Fahrzeugs: «Wenn ich mit dem Velo unterwegs bin, muss ich den Einkaufskorb nicht tragen.»

Auf altem Damenvelo unterwegs

In der Stadt bevorzuge er das Zweirad gegenüber dem Auto. «Ich bin so schneller und muss dazu noch keinen Parkplatz suchen», meint Walter Schiess. Für ihn sei Winterthur eine velofreundliche Stadt. «Dank meiner Wohnlage bin ich mit dem Fahrrad innert kürzester Zeit in der Altstadt. Mit dem Auto müsste ich einen grossen Umweg fahren», so der 73-Jährige. Ausserhalb der Stadt benutze er aber das Auto.

Sein altes Damenvelo sei das ganze Jahr über in Betrieb, einzig wenn die Strassen eisig seien, gehe der Senior zu Fuss einkaufen. «Ich besitze noch ein Ersatzvelo, es ist immer von Vorteil, wenn man ein zweites hat», stellt Walter Schiess fest.