Bereits sind neben Nadel- und Laubbaumpollen auch Gräserpollen in der Luft. (Foto: Michael Küpfer)

Wie Meteonews in einer Mitteilung schreibt, weht heute Mittwoch ein mässiger bis starker Westwind, der in Böen 50 bis 60 Kilometer pro Stunde erreicht. Weil derzeit viele Bäume in Blüte stehen, werden mit dem Wind sehr viele Pollen freigesetzt.

Vor allem Nadelholzpollen

Beim grössten Anteil des aufgewirbelten Blütenstaubs handelt es sich um Pollen von Nadelhölzern, die keine allergischen Reaktionen auslösen. Es befinden sich wegen dem recht sonnigen und warmen Wetter aber auch viele Birken-, Eschen- und Hagebuchenpollen in der Luft. Besonders in der Westschweiz finden sich auch Platanen-, Buchen- und Eichenpollen. Südlich der Alpen befinden sich bereits auch erste Gräserpollen in der Luft.

Leichte Entwarnung am Donnerstag

In der kommenden Nacht und am Donnerstag bringt eine schwache Störung vor allem entlang de zentralen und östlichen Alpen Regengüsse und somit eine Erleichterung für Allergiker. In der West- und Nordwestschweiz, im Mittelland sowie im Wallis und im Süden bleiben die Belastungswerte auch weiterhin hoch.