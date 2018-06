Die Schweizer Gymnastinnen mit der Ustermerin Tamara Stanisic haben an der EM im spanischen Guadalajara ihr Ziel, einen Platz in den Top Ten, verpasst. Die Gruppe von Cheftrainerin Iliana Dineva erreichte in der ersten Übung mit fünf Reifen Rang 14 und vermochte sich in der zweiten Übung mit zwei Seilen und drei Bällen noch um einen Platz zu steigern.

Trotz der verpassten Top-TenKlassierung erfüllten Stanisic, Tania Cardinale, Gina Dünser, Jasmin Frieden und Julia Wymann leistungsmässig die Erwartungen des STV. Erstmals seit längerer Zeit kam eine Schweizer Elite-Gruppe an einem Grossanlass ohne groben Schnitzer durch.

Olympia als Fernziel

Der nächste Höhepunkt für die Equipe ist die WM im September in Sofia, das langfristige Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.

Gold im Mehrkampf sicherte sich Russland, die Goldmedaillen an den einzelnen Geräten gingen zum Abschluss der Titelkämpfe nach Italien und Bulgarien. (sda/zo)