«Little Planet»- (kleiner Planet) oder auch «Tiny World»-Fotografien (winzige Welt) lassen das Fotografierte – in diesem Fall die Gemeinde Gossau – klein und niedlich erscheinen. Leser Fabio Kohler aus Grüt war am 23. und 24. März in Gossau unterwegs und liess in der Nähe der reformierten Kirche seine Drohne steigen. Das Ergebnis: ein kleiner Gossau-Planet.

Den Züriost-Lesern hat das Bild so gut gefallen, dass sie es im Leserbild-Wettbewerb der Woche mit 43 Stimmen auf den ersten Platz gehoben haben. Das Foto erscheint nun nicht nur in der morgigen Printausgabe des ZO/AvU, Fabio Kohler erhält zudem ein Preisgeld von 100 Franken.

Little Planet (engl. für kleiner Planet) ist die Bezeichnung für eine Bildbearbeitungstechnik, die aus einem einzelnen Foto, einem Flächen- oder einem Kugelpanorama eine Verzerrung herstellt, indem die Bildebene auf eine Kugelfläche stereografisch projiziert wird. Für Little Planet gibt es keinen äquivalenten Begriff im deutschen Sprachraum.

Auf den zweiten Platz schaffte es mit 37 Stimmen Karl Manser aus Wald mit einem farbenfrohen Bild eines Mandarin-Entenpaars in der Jona. Der dritte Platz geht mit 9 Stimmen an Max Springer aus Pfäffikon. Sein Bild zeigt eine Eis-Struktur auf dem Pfäffikersee.

Preis für das schönste Bild

Am Mittwoch wird die nächste Bildergalerie aufgeschaltet. Sie möchten sich in der nächsten Runde gerne am Wettbewerb mit einem eigenen Bild beteiligen? Senden Sie uns Ihr Favoritenfoto per E-Mail an redaktion@zol.ch, Vermerk «Leserbild der Woche». Geben Sie an, wo die Aufnahme gemacht worden ist und was sie zeigt. Vermerken Sie Ihren Namen, Ihren Wohnort und Ihre Telefonnummer. Die Aufnahme sollte im Querformat erscheinen und eine Grösse von mindestens einem MB haben.

Woche für Woche werden fortlaufend alle Bilder hochgeladen und in einer Bildstrecke unter der Rubrik «Life Leseraktionen» präsentiert. Jeweils freitags um 12 Uhr trifft die Redaktion aus den eingegangenen Aufnahmen eine Auswahl von fünf Bildern, die für den Publikumswettbewerb nominiert werden. Von Freitagabend bis am Dienstag, 12 Uhr, haben die Züriost-Leser dann die Möglichkeit, aus diesen fünf Fotos jenes zu wählen, das ihnen am besten gefällt und küren damit das «Leserbild der Woche». Dieses wird jeweils auf Züriost und in der Grossauflage von «Zürcher Oberländer» und «Anzeiger von Uster» am Mittwoch publiziert. Der Fotograf wird mit 100 Franken belohnt.