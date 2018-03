Das Tiefbauamt saniert die Autobahn A53 im Abschnitt zischen dem Brüttiseller Kreuz und dem Anschluss Uster Ost. Am 12. März beginnen in Volketswil die Instandsetzung der Autobahn-Überführungen. Die Instandsetzung erfolgt in zwei Etappen.

Die erste Etappe, die bis im September dauert, umfasst Bauarbeiten am Brückenunterbau der Überführungen Usterstrasse und Oberlandstrasse. Auf der Oberlandautobahn wird zum Schutz der Bauarbeiter die Baustelle mit Betonleitelementen vom Verkehr abgetrennt. Während der Bauzeit wird der Verkehr zweistreifig ohne Spurrabbau an der Baustelle vorbeigeführt. Die Geschwindigkeit wird auf 80 Stundenkilometer reduziert.

Auf der Usterstrasse kann der Verkehr Richtung Nänikon/Uster im Einbahnsystem die Überführung passieren. Der Verkehr Richtung Hegnau wird über Volketswil umgeleitet. Für Fussgänger und Velofahrende ist die Brücke grösstenteils passierbar. Die ÖV-Busse verkehren normal im Gegenverkehr über die Brücke.

Die zweite Etappe umfasst die Bauarbeiten am Brückenbau der Überführung Oberlandstrasse auf der Ebene der Umfahrungsstrasse. Über diese Bauarbeiten und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen informiert das Tiefbauamt Anfang 2019. (zo)